Amica.it - Il mix tra capi senza tempo e accessori inaspettati funziona e conquista per la sua praticità

Leggi su Amica.it

Sembra un cliché, ma quando ci si trova in quel periodo di mezzo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con tutte le sue incertezze meteorologiche, non si sa mai come vestirsi. La soluzione migliore è quella di stratificare il più possibile così da coprirsi o spogliarsi secondo necessità durante la giornata. Un modo carino per mettere in pratica questo principio è quello di puntare su uno stile neo preppy. Che cosa significa? Semplice. Si prendono gli elementi tipici di questo gusto estetico dalle radici lontane e li si rinnova attraverso piccoli mali espedienti.Quali sono questi espedienti? Possono essere colori, riletture di grandi classici in chiave moderna oapparentemente in contrasto.