Rompipallone.it - Juventus, la mossa per scacciare la crisi: succedera? prima del Verona

Leggi su Rompipallone.it

Non c’è tempo per piangersi addosso per Thiago Motta e i suoi giocatori: testa al Verona, con unaspecialeL’eliminazione dalla Coppa Italia brucia ancora. E? una ferita aperta, sia per i giocatori che per Thiago Motta, che adesso ha il compito di rialzare lada un momento complicato.Dopo la sconfitta contro l’Empoli, in casasi e? respirato un clima di riflessione. Delusione, certo, ma anche voglia di capire cosa non stia funzionando. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha voluto affrontare il problema di petto, parlando a lungo con i giocatori.Thiago Motta e la squadra: confronto per ripartireDopo la conferenza stampa dell’allenatore e qualche ora trascorsa in famiglia, i bianconeri si ritroveranno al J Hotel per isolarsi dal mondo esterno e focalizzarsi solo sulla partita.