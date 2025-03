Romadailynews.it - Cina: UAV civile TP500 aggiornato effettua volo inaugurale

Leggi su Romadailynews.it

Una nuova configurazione del velisenza pilota (UAV), un prototipo ottimizzato per la certificazione di aeronavigabilita’, ha completato con successo il suo, secondo quanto riferito dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Ilsi e’ svolto di recente in un aeroporto nella contea di Ruicheng, nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi, segnando un passo importante verso la sua certificazione di aeronavigabilita’, ha dichiarato l’AVIC. Il progetto dell’UAVe’ in fase di sviluppo come una piattaforma cargo senza pilota di grandi dimensioni destinata alla logistica aerea UAV, al soccorso d’emergenza, alle operazioni speciali e ad altri settori, secondo lo sviluppatore. Questo tipo di UAV cargo e’ progettato per servire la logistica e il trasporto regionali, offrendo soluzioni a basso costo e intelligenti per le aziende di spedizioni espresse e per diverse esigenze di trasporto a corto raggio.