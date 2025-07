Immobile ritorna alla serie A con Bologna

Ciro Immobile torna in Serie A e riaccende l’entusiasmo dei tifosi del Bologna, pronti a riscoprire il suo talento straordinario. Dopo un’esperienza turca con il Besiktas, l’attaccante italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella massima divisione italiana, portando con sé l’esperienza internazionale e la fame di grandi risultati. La sua voglia di riscatto e di gol farà certamente tremare le difese avversarie: il ritorno di Immobile promette scintille.

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Si hay alguien que encarna a la perfección la definición de " Capocannoniere " ese es, sin lugar a dudas, Ciro Immobile. El italiano, que ha estado una temporada lejos del radar europeo, ha seguido reventando porteros en la Superliga Turca con el Besiktas. Sin embargo, el 'Calcio' le ha vuelto a llamar y él responderá fichando por el Bolonia de Vicenzo Italiano. Según informa Sky Italia, el acuerdo con los 'Rossoblù' está cerrado y tan solo faltaría el visto bueno del Besiktas, que perderá a su máximo goleador un año después de su fichaje.

Il ritorno in Serie A di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi al Bologna di Italiano si aggiunge ai fatti che dimostrano il decadimento inarrestabile del calcio italiano. NUOVO VIDEO su https://youtu.be/VOl5S_x93Rs e https://creators.spotify.com/pod/show/avsi Vai su X

Ciro Immobile torna in serie A. Il bomber dei record pronto a firmare per il Bologna Vai su Facebook

Bologna, è fatta per il ritorno in Serie A di Immobile; Ciro Immobile torna in Serie A: il bomber di Torre Annunziata riparte dal Bologna; Ciro Immobile torna in Italia, trovato l’accordo con il Bologna: i dettagli della trattativa.

Il Bologna riporta in Italia Immobile e Bernardeschi: affari vicini alla conclusione - Doppia operazione in dirittura d’arrivo in casa rossoblù: il Bologna è in chiusura per Ciro Immobile e Federico Bernardeschi. Scrive msn.com

Bologna punta sull'usato sicuro: Immobile firma a due milioni, ora assalto a Bernardeschi - Il bomber lascia il Besiktas dopo una sola stagione: a 35 anni torna in Italia e vuole convincere Gattuso a richiamarlo in Nazionale. Lo riporta gazzetta.it