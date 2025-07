Altra vittoria per Trump | la Camera approva il Big beautiful bill Passa una delle leggi di spesa più costose della storia americana

Dopo le sfide e le tensioni, Donald Trump festeggia un nuovo traguardo: la Camera approva il "Big, Beautiful Bill", una delle leggi di spesa più imponenti nella storia degli Stati Uniti. Questa vittoria segna un momento cruciale alla luce delle divisioni politiche e dimostra come la sua influenza resti forte. Ora, il futuro della politica americana si fa ancora più incerto e dinamico, aprendo nuovi scenari da seguire con attenzione.

Dopo la notte più lunga della sua presidenza Donald Trump ottiene la vittoria più grande del suo secondo mandato: l’approvazione definitiva del « Big, beautiful bill », una delle leggi di spesa più costose della storia americana e in anche il perno attorno al quale ruota tutta l’agenda del tycoon. Un successo significativo per il presidente e lo speaker della Camera, Mike Johnson, che sono riusciti a ricompattare il Grand old party e a superare lo scetticismo dei “falchi del fisco”, quella parte di repubblicani preoccupata per l’aumento eccessivo del deficit che la legge provocherà quasi sicuramente. 🔗 Leggi su Open.online

