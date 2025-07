Turchia canta che non ti passa

In un paese dove la musica diventa voce di resilienza, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan continua a soffocare le espressioni artistiche che sfidano il regime. La repressione si fa sentire, ma la forza della cultura e della creatività non si spegne facilmente. È un richiamo alla libertà di esprimersi, anche quando tutto sembra contro di noi. La domanda è: fino a quando la musica potrà resistere alle tenebre del silenzio?

La Turchia di Recep Tayyip Erdogan è nota per la sua costante repressione nei confronti degli artisti e più in generale delle personalità pubbliche che non si allineano alla visione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Turchia, canta che non ti passa

In questa notizia si parla di: turchia - canta - passa - appeared

Turchia, canta che non ti passa - Turchia (Visioni) La Turchia di Recep Tayyip Erdogan è nota per la sua costante repressione nei confronti degli artisti e più in generale delle personalità pubbliche che non si allineano alla visione ... Scrive ilmanifesto.it

Turchia, passa la legge anti social media: ci sarà un maxi controllore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turchia, passa la legge anti social media: ci sarà un maxi controllore ... Come scrive tg24.sky.it