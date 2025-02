Ilrestodelcarlino.it - L’accoglienza ai minori stranieri ’Esserci per accogliere’ con Perego

Tavola rotonda a Ferrara suinon accompagnati. Il vescovoed il prefetto Marchesiello interverranno alla tavola rotondaper accogliere. Ascoltare per custodire’ sul tema deldeinon accompagnati (Msna) che si terrà sabato mattina a Ferrara. All’evento parteciperanno Mons. Gian Carlo(nella foto), Vescovo di Ferrara e presidente di Migrantes, Massimo Marchesiello, Prefetto di Ferrara, Luca Luccitelli, giornalista co-autore del libro Figli venuti dal mare, Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell’Annunziata per Msna a Reggio Calabria, Annalisa Califano, AUSL Ferrara. Durante l’incontro ci sarà la testimonianza di un giovane arrivato come Msna. L’incontro sarà moderato da Elisa Calessi, giornalista Rai di Porta a porta.