"L'uomo è violento perché ha perso virilità": scontro in aula per il commento del consigliere FdI

Polemica in consiglio regionale dell’Emilia-Romagna dopo le dichiarazioni deldi Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi, sulla violenza contro le donne. Secondo Bocchi, questi episodi sarebbero legati al fatto che “haun po’ di”. Intervenendo in Assemblea legislativa durante il dibattito sulla risoluzione per l’adesione alla campagna Safe place for women, ha affermato: “si è devirilizzato, è troppo dipendente nella relazione dalla donna e, laddove la donna lo respinge o lo allontana, va in tilt”.Le sue parole hanno scatenato reazioni immediate. Il capogruppo del Pd nell’Assemblea legislativa, Paolo Calvano, ha condannato duramente l’intervento, definendolo “un giustificazionismo molto pericoloso, che va abbandonato, messo da parte, superato,è parte di un retaggio culturale che dobbiamo scardinare”.