Gasperini | Lookman non doveva tirare il rigore non è stato un bel gesto Usciamo con dignità

Gewiss Stadium. Amareggiato per il risultato, rammaricato per una serie di episodi che potevano cambiare l’esito della gara. Non è semplice per Gian Pierotrovare le parole per commentare una sconfitta che sulla pelle brucia nonostante la gelida serata del Gewiss Stadium: l’Atalanta esce dalla Champions League sconfitta anche tra le mura amiche dal Club Brugge.Atalanta – Club Brugge 1-3, la conferenza diSulla gara – “Onore al Brugge, ha grandi meriti. Ma l’Atalanta esce conda questa Champions. Abbiamo giocato sempre partite aperte, facendo ottime gare nel girone con grandi squadre come Arsenal e Barcellona. Queste due partite sono state figlie di episodi che non sono andati nella direzione giusta. Quello che non mi è piaciuto di più è stata l’espulsione di Toloi, un brutto episodio”.