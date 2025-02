Inter-news.it - Inter, l’esperienza non basta: il calo fisico è un problema

La sconfitta dell’contro la Juventus ha messo i riflettori su alcuni aspetti che caratterizzano le ultime uscite negative dei nerazzurri.NON– L’perde all’Allianz Stadium una partita molto importante. Un match che ha evidenziato i limiti di una rosa che in estate avrà sicuramente bisogno di un restyling. Il derby d’Italia mostra un’forte nel primo tempo capace di divorarsi almeno 4 palloni da rete. Ma anche una squadra capace di sbandare nella ripresa. Il nodo della questione si concentra su questo punto. In troppe partite l’dopo grandi primi tempi si è fatta rimontare inesorabilmente nei secondi 45? di gioco. Questa grave lacuna nasconde una contraddizione nonché una spiegazione. I nerazzurri hanno, per età media, una delle rose più anziane del campionato.