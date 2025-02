Inter-news.it - Adani: «Inter senza piano B, ma non parlatemi di squadra moscia!»

Leggi su Inter-news.it

analizza la situazione dell’, che ieri ha perso contro la Juventus per 1-0 non riuscendo a centrare il sorpasso sul Napoli.MANCANZA – Come Antonio Cassano, anche Danieleha parlato a Viva El Futbol, ha detto la sua su Juventus-. L’ex difensore e oggi opinionista parla diB e mancanza di alternative: «Se tu sei la più forte ma sei distratto e pigro, e io ci metto Lautaro Martinez come sbaglia, in generale i punti ti scappano. L’non ha estremi che dribblano e questi ti mancano. Soprattutto quando vai a giocare in Europa dove si gioca di gamba, di iniziativa. Ti mancano quelli, non li ha dietro e quindi fortifichi un solo modo di giocare. L’è imprevedibile ma la conosci, non ha altre soluzioni. Ieri zero tiri in porta nella ripresa, non ha ilB. Questione di rinnovamento di nuovi giocatori, di inserimento di nuovi giocatori.