Incendio a Varese, in fiamme una ditta di materie plastiche. Sul posto le unità speciali dei pompieri

improvviso in Italia: il rogo si è sviluppato intorno alle 19.30 di lunedì 17 febbraio in una azienda di Caronno Pertusella, all’estremo Sud della provincia di. Stando alle prime ricostruzioni, lesarebbero divampate dalla copertura di un capannone in via Gran Sasso al confine con Cesate, centro della città metropolitana di Milano, in zona industriale.Leggi anche: “Morto sul colpo”. Schianto devastante, tragedia in Italia: l’impatto è stato violentissimoLa struttura da dove sono partite lerisulta ricoperta di pannelli solari ma il rogo si è propagato anche al materiale stoccato nel magazzino sottostante, «causando ingenti danni», come specificano dalla direzione regionale dei vigili del fuoco.A seguito dell’incidente, sulsono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi die Milano, con un importante dispiegamento di mezzi e attrezzaturestiche.