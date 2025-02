Inter-news.it - Highlights Serie A | Juventus-Inter 1-0: scarsa lucidità pagata con la sconfitta

, posticipo della domenica valido per la venticinquesima giornata diA, termina con il punteggio di 1-0. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata all’Allianz Stadium.DOMINIO SPRECATO – Laospita l’nel secondo match clou della venticinquesima giornata diA, dopo Lazio-Napoli terminata 2-2. Il primo tempo vede un dominio dei nerazzurri sul piano del gioco e dei risultati creati, con tante occasioni costruite grazie alle trame di gioco che la squadra di Simone Inzaghi ha fatto conoscere in queste stagioni. Il tema della frazione è la pocadei meneghini al momento della scelta definitiva. Unache costerà poi cara all’.SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo, infatti, i nerazzurri calano in termini di intensità, mentre i bianconeri crescono sul piano del gioco.