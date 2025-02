Ilgiorno.it - Vecchia elementare da abbattere: "Facciamoci un parco pubblico"

Mentre procedono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria in via Cantù (dovrebbero concludersi a marzo del 2026), si pensa già a come utilizzare lo spazio lasciato vuoto dall’attuale scuolache verrà abbattuta. Ed ecco allora tutti insieme nell’interesse della città: maggioranza e minoranza, in occasione della conferenza dei capigruppo di qualche giorno fa, si sono confrontati per arrivare a una posizione condivisa su uno dei temi più importanti del momento a livello cittadino. Proprio quello della nuova scuola primaria di via Cantù. Si tratta dell’intervento finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), che rientra nel progetto “Piano Scuole Nuove – efficienza energetica e riqualificazione edifici – costruzione nuova scuola primaria mediante sostituzione edilizia“.