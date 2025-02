Ilrestodelcarlino.it - Pino crollato in viale dei Mille. Presentato esposto in procura

Une due abbattuti per evitare rischi. Alle civiche di centrodestra più di una cosa non torna su quanto accaduto nella giornata di venerdì indei, tanto da "depositare unpresso ladella Repubblica di Rimini e presso Il Gruppo forestale dei carabinieri della Provincia di Rimini, al fine di richiedere una attenta verifica delle problematiche sottese alla caduta di tale, ed al fine di una specifica richiesta di verifica se, nell’agire, vi siano state negligenze tali da poter prefigurare anche, eventualmente, reati penali". Fabrizio Pullè, segretario delle civiche annuncia così l’per fare luce su quanto è avvenuto. Ricordiamo che ilall’improvviso indei, finendo con la chioma per occupare anche la corsia del Metromare.