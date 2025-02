Chiccheinformatiche.com - Napoli, forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: cosa significa Magnitudo 3.9 e profondità 2.5 KM?

Nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 15:30, unativadiha colpito l’area dei, nei pressi di. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha registrato unadi 3.9 ed è avvenuto a unadi 2.5 km.L’epicentro è stato localizzato nel Golfo di Pozzuoli, a circa 4 km dalla città di Pozzuoli e 3 km da Bacoli. Laè stata avvertita distintamente non solo nei comuni, ma anche in diversi quartieri di, dal Vomero al centro storico, fino alle zone orientali come Poggioreale e Ponticelli. Segnalazioni sono giunte anche dall’isola di Procida e dai comuni del vesuviano, fino alla penisola sorrentina.A seguito del sisma, numerosi cittadini sono scesi in strada, soprattutto nelle zone di Pozzuoli, Fuorigrotta e Bagnoli, spaventati dalla