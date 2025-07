La Corte suprema autorizza Trump a ridimensionare il dipartimento dell' Istruzione

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato Donald Trump a procedere con il ridimensionamento del dipartimento dell’Istruzione. Con la decisione arrivata ieri, i giudici hanno annullato un’ordinanza temporanea emessa da un tribunale di grado inferiore che impediva all’Amministrazione di licenziare oltre un terzo dei piĂą di 4.000 dipendenti del dipartimento. Come spesso accade in questi casi, la Corte non ha fornito spiegazioni dettagliate per la decisione. La sentenza rappresenta un’altra vittoria per il presidente, che da tempo punta a ridurre il perimetro dei governi federali e a rafforzare il controllo diretto dell’esecutivo sull’apparato amministrativo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Corte suprema autorizza Trump a ridimensionare il dipartimento dell'Istruzione

