Caos nella raccolta del vetro | disservizi in 8 comuni dell’Altomilanese Le indicazioni di Amga

Legnano, 15 luglio 2025 – Settimane difficili per la raccolta porta a porta del vetro in otto Comuni dell’Altomilanese. Da Arconate a Villa Cortese, passando per Buscate, Cuggiono, Dairago, Parabiago, Rescaldina e Robecchetto con Induno, il nuovo gestore del servizio – subentrato dal 1° luglio – sta affrontando serie difficoltà organizzative, con disagi sempre più evidenti per i cittadini. Come spesso accade nei cambi di gestione di servizi complessi, qualche problema iniziale è fisiologico. Ma stavolta le criticità si stanno protraendo oltre il previsto, tanto da rendere necessario un intervento diretto dell’azienda incaricata, che si è pubblicamente scusata con l’utenza e ha assicurato di essere al lavoro con le Amministrazioni comunali per ristabilire la regolarità del servizio nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos nella raccolta del vetro: disservizi in 8 comuni dell’Altomilanese. Le indicazioni di Amga

