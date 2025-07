Venezia ostaggio dei baby borseggiatori | la lotta quotidiana tra rom e forze dell' ordine

Venezia ostaggio di gang di rapinatori rom in trasferta, che si rendono autori di decine di colpi nelle zone più frequentate della città lagunare, ingaggiando un quotidiano duello con le forze dell'ordine. Uno scontro impari, dato che il numero di borseggiatori è decisamente più alto rispetto a quello degli agenti che tentano di contrastare la loro attività tra le calli e i ponti. E non solo: si tratta di una lotta infruttuosa anche in caso di vittoria, dal momento che la borseggiatrice di turno, dopo il fermo, viene rilasciata e torna immediatamente all'opera. "Purtroppo va così", ammette in un'intervista concessa al Corriere della Sera l'agente Giulia in borghese: lei e i suoi colleghi perlustrano in particolar modo le zone più affollate di turisti, tra Rialto e piazza San Marco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

