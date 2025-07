Sequestra l'ex compagna in casa a Milano per 12 ore e la violenta | 33enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 33enne per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. Tra il 13 e il 14 luglio avrebbe sequestrato, minacciato e violentato l'ex compagna nella sua abitazione in viale Umbria a Milano per 12 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compagna - milano - 33enne - arrestato

Domestico ucciso nella villa a Milano, la compagna: “Ci saremmo sposati tra sei mesi” - Angelito Acob Manansala, il domestico trovato morto strangolato dopo un furto nella villa di via Randaccio, a Milano, avrebbe dovuto sposarsi tra sei mesi nelle Filippine con la compagna Laurelia Arriola.

“Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera”: uomo di 37 anni tenta di dare fuoco alla compagna a Milano - Il 37enne di Sesto San Giovanni (Milano), incensurato, è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

Barriera di Milano, picchia e tenta di strangolarla la compagna davanti alla figlia di 9 mesi: 36enne arrestato - Uomo di 36 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri, accorsi in un’abitazione in Barriera di Milano.

ARRESTATO UN UOMO PER RAPINA AD URBINO Nel pomeriggio del 30 giugno U.S., a Urbino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 33enne, già gravato da precedenti penali, sorpreso nella flagranz Vai su Facebook

Sequestra l’ex compagna in casa a Milano per 12 ore e la violenta: 33enne arrestato; Donna sequestrata e violentata in casa dall'ex, arrestato 33enne che le aveva chiesto un incontro. L'aggressio; Sequestra la ex e la violenta, 33enne arrestato a Milano: la porta di casa sprangata e le minacce col cacciavi.

Violentata e sequestrata per 12 ore in casa dall'ex, arrestato 33enne che le aveva chiesto l'ultimo incontro. L'aggressione a Milano - Ha convinto la ex fidanzata a vedersi per un’ultima volta, l’ha sequestrata in casa per 12 ore, violentandola ... Come scrive ilmessaggero.it

Sequestra la ex e la violenta, 33enne arrestato a Milano - Ha chiesto un incontro con la sua ex e, una volta in casa della donna, ha sprangato la porta con una sedia, le ha preso il telefono e, minacciandola con un cacciavite, l'ha costretta ad avere rapporti ... Scrive ansa.it