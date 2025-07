Anime del Litorale | tra radici e lavoro

Gabriele Manzi, imprenditore di terza generazione, racconta com’è cambiato il litorale: tra ricordi d’infanzia, alluvioni, turismo da rilanciare e l’attività di famiglia portata avanti con passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anime del Litorale: tra radici e lavoro

Anime del Litorale: la meglio gioventù - Luca Ravagni racconta com’era il lungomare negli anni passati e cosa servirebbe oggi per rilanciare Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone

