«Perché hai spento i motori?». È questo l’urlo disperato, catturato dalla scatola nera, che segna l’inizio dell’ epilogo del volo AI171 di Air India. Il Boeing 787 era appena salito in volo da Ahmedabad: 32 secondi di ascesa, poi il boato. Un’ esplosione devastante, lo schianto su una mensa universitaria, 260 vite spazzate via in un lampo. Ora la commissione d’inchiesta è inchiodata a un’unica, ossessiva domanda: si è trattato di un errore umano, di un sabotaggio o di un gesto suicida? Il disastro del volo Air India. Era diretto a Londra Gatwick e partito l’11 giugno scorso. Il jet si inclina, arranca, poi crolla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Disastro Air India, la pista del gesto estremo: “Il pilota soffriva di depressione”. Come nel caso Germanwings