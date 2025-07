Enel Foundation nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico

Enel Foundation, la fondazione di Enel, rafforza il suo ruolo di hub di ricerca e formazione nel settore energetico valorizzando la sua proiezione internazionale e consolidando le relazioni con mondo accademico, enti di ricerca, imprese e istituzioni. Il nuovo comitato scientifico e i progetti della Fondazione sono stati presentati lunedì 14 luglio 2025 durante un evento pubblico a cui sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Fondazione e amministratore delegato del Gruppo Enel Flavio Cattaneo. Un posizionamento internazionale per favorire la cooperazione tra Europa e Africa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Enel Foundation, nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico

