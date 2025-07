Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati | ex dipendente Inps nei guai

Terni, 15 luglio 2025 - Ha patteggiato sei mesi di reclusione e 400 euro di multa. Lo ha fatto una ex dipendente dell'Inps di Terni. La donna, "chiamata a rispondere delle ipotesi di reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica aveva inserito negli archivi informatici dei lavoratori agricoli la contribuzione a favore del figlio in qualitĂ di operaio agricolo a tempo determinato per le annualitĂ dal 1997 al 2008 senza che quest'ultimo ne avesse titolo e diritto; in tal modo il ragazzo avrebbe potuto ottenere l'erogazione di prestazioni pensionistiche non dovute", scrive la Procura di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati: ex dipendente Inps nei guai

In questa notizia si parla di: figlio - dipendente - inps - assegnati

Chiude l’Hotel Milano Scala, una dipendente: “Lasciata a casa all’improvviso, ho un figlio e sono una mamma single” - L'albergo quattro stelle lusso, che nel 2018 aveva vinto una puntata del programma Sky "4 Hotel" con Bruno Barbieri, ha chiuso l'attivitĂ il 20 giugno.

“Finti” contributi per il figlio, condannata ex dipendente dell’Inps di Terni: la vicenda - Finti contributi sul fascicolo previdenziale del figlio, condanna per una ex dipendente dell’Inps di Terni.

Ciao a tutti, qualcuno conosce esperienze di richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro nella PA? In caso di graduatorie attive, l’ente è obbligato ad assumere prima gli idonei in graduatoria o può decidere di reintegrare un ex dipendente ad esempio perc Vai su Facebook

Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati: ex dipendente Inps nei guai; Ex dipendente Inps di Terni assegna al figlio 12 anni di contributi mai versati: patteggia pena di 6 mesi; Gazzetta Ufficiale - Legge 30 dicembre 2024 n 207 : Lavoro , previdenza e fisco nella Legge di Bilancio 2025.

Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati: ex dipendente Inps nei guai - inserito negli archivi informatici dei lavoratori agricoli la contribuzione a favore del figlio in qualità di operaio agricolo a tempo ... Scrive lanazione.it

Mamma dipendente Inps assegna al figlio 12 di anni contributi previdenziali mai versati - di Chiara Fabrizi Ha assegnato alla posizione Inps del figlio 12 anni di contributi previdenziali che nessun datore di lavoro gli aveva mai versato. Come scrive umbria24.it