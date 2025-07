Salerno Fiamme Gialle per il sociale | devoluti alla Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio oltre 260.000 capi di abbigliamento ed accessori

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno hanno donato alla Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio – Real Commissione per l’Italia, oltre 260.000 capi di abbigliamento ed accessori, parte di un precedente sequestro di merce in contrabbando. Si tratta, nello specifico, di indumenti giĂ sottoposti a misura cautelare ad opera dei militari del Gruppo di Salerno per i quali è stata disposta in parte la distruzione, in parte la confisca. La competente AutoritĂ Giudiziaria, su richiesta dei finanzieri, valutata l’opportunitĂ e la bontĂ dell’iniziativa ed accertate le condizioni e la corretta custodia della merce, tale da non recare nocumento alla salute del futuro utilizzatore, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza della stessa. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Fiamme Gialle per il sociale: devoluti alla Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio oltre 260.000 capi di abbigliamento ed accessori

