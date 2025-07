Ufficializzata la lista dei contro dazi Ue vale 72 miliardi Boeing e carni nel mirino

La Commissione Ue ha messo a punto la lista dei prodotti che verrebbero colpiti con contro-dazi, nel caso non si raggiungesse un’intesa con gli Stati Uniti entro il prossimo primo di agosto e scattassero quindi tariffe del 30%. Il valore complessivo dell’export verso gli Usa dei prodotti inclusi ammonta a 72 miliardi di euro, meno dei 95 miliardi del pacchetto iniziale. Sono comunque inclusi i tradizionali pezzi forti delle produzioni statunitensi, ovvero carni bovine e suine, suv, pick-up e componenti aeronautici legati a Boeing. Nella lista pure l’iconico bourbon del Kentucky. L’elenco è ancora suscettibile di modifiche, precisa una fonte diplomatica, confermando che l’esame dei Ventisette porterà “a nuovi aggiustamenti” prima del via libera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ufficializzata la lista dei contro dazi Ue, vale 72 miliardi. Boeing e carni nel mirino

Trump rilancia, altri 150 miliardi per la Difesa nel 2025. Cantieristica e Golden Dome in cima alla lista - Un finanziamento straordinario da 150 miliardi di dollari per rafforzare la difesa americana. È quanto propongono i lawmakers repubblicani del Congresso statunitense, con un piano che punta a sostenere la cantieristica, il nuovo sistema di difesa missilistico Golden Dome, la produzione di munizioni e altri settori strategici.

Controdazi Ue per rispondere a Trump. Lista da 100 miliardi. Anche whisky, suv e Boeing - Controdazi Ue per rispondere agli Stati Uniti. La Commissione europea ha stilato una nuova maxi-lista con tariffe 'reciproche' e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti.

Dazi Usa, Ue presenta lista di possibili contromisure per 72 miliardi - Bruxelles, 14 lug. (askanews) - Unione europea e Stati uniti sarebbero in realtà "vicini a raggiungere un accordo" sui dazi, ma la Commissione Ue resta pronta "a tutti gli esiti" del negoziato e per questo ha presentato agli Stati membri misure di ritorsione per un valore di circa 72 miliardi di euro.

