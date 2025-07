La Canottieri Jonica chiude al comando la prima fase del campionato di Serie A

Si è chiusa nelle scorse ore la regular season di canoa polo di Serie A femminile, che vede la SSD Canottieri Jonica al comando dopo le tre giornate disputate. Le catanesi sono riuscite a blindare la vetta della classifica anche dopo l’ultimo concentramento disputato a Bacoli, conquistando cinque. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: canottieri - jonica - comando - serie

Inizio col botto per la Canottieri Jonica nel campionato di Serie A, 4 vittorie in altrettante partite a Bacoli - Ottima partenza per la SSD Canottieri Jonica nel campionato di Serie A femminile di canoa polo, al via nella giornata di ieri con il concentramento svolto a Bacoli (NA).

La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile - Inizia bene il cammino della SSD Canottieri Jonica nel campionato di Serie B maschile di canoa polo, che nel weekend appena trascorso ha visto la formazione allenata da Alessandra Catania ed Emanuele Arena in campo a Taranto.

La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile - Inizia bene il cammino della SSD Canottieri Jonica nel campionato di Serie B maschile di canoa polo, che nel weekend appena trascorso ha visto la formazione allenata da Alessandra Catania ed Emanuele Arena in campo a Taranto.

Canoa polo: la SSD Canottieri Jonica chiude al comando la prima fase del campionato di Serie A femminile.

La Canottieri Jonica chiude al comando la prima fase del campionato di Serie A - Weekend molto positivo per la formazione guidata da coach Alessandra Catania, che nel primo giorno di gare ha superato 4- Segnala cataniatoday.it

Canottieri Jonica comanda la regular season di canoa polo femminile - La SSD Canottieri Jonica ha chiuso al vertice la prima fase del campionato di Serie A femminile di canoa polo, confermando il proprio dominio nelle tre ... canalesicilia.it scrive