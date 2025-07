L' installazione di Tarp nome d' arte di Alberto Pratelli e realizzata con il collettivo Atelier del Fienile è diffusa in tutti gli ospedali del territorio di Bologna

I naugurata oggi all’ospedale Maggiore di Bologna e diffusa in tutti gli ospedali pubblici dell’area metropolitana l’opera collettiva “L’Umanità ”, in memoria delle vittime del Covid-19. Leggi anche › In un romanzo l’incredibile storia di Igor Savitsky, l’uomo che salvò oltre 80mila opere dell’avanguardia russa dalla censura L’installazione, ideata dall’artista Tarp, nome d’arte di Alberto Pratelli, e realizzata con il collettivo Atelier del Fienile, è composta da lenzuoli ospedalieri su cui sono stati scritti a mano nomi e date di nascita delle circa 4.500 persone decedute nell’area di Bologna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'installazione di Tarp, nome d'arte di Alberto Pratelli, e realizzata con il collettivo Atelier del Fienile è diffusa in tutti gli ospedali del territorio di Bologna.

