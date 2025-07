Rifacimento di via Spezia oggi la conferenza dei servizi Gli ambientalisti | No all' abbattimento dei platani

Il progetto di rifacimento di Via Spezia tra Parma e Collecchio suscita ancora polemiche. Alle ore 15 di oggi, martedì 15 luglio si tiene la conferenza dei servizi. Le associazioni ambientaliste protestano per il progetto che prevede l'abbattimento di diversi platani, attualmente posti sul lato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

