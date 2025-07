Leoncavallo rinviato lo sgombero | Siamo a più di 120 tentativi di sfratto Situazione insostenibile il Comune intervenga

"Il 15 luglio potrebbe essere la fine" aveva dichiarato trattenendo le lacrime Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme Antifasciste, quando lo scorso 15 maggio l'ufficiale giudiziario aveva rinviato lo sfratto del centro sociale Leoncavallo di Milano alla data odierna. Questa mattina la comunità di via Watteau è tornata in presidio per difendere lo spazio. "Un'ulteriore proroga che rischia di essere veramente l'ultima, non c'è altra possibilità " ha detto Boer in vista dell'incontro con l'ufficiale giudiziario, che ha stabilito il rinvio dello sfratto al prossimo 9 settembre. Oltre ai rappresentanti della proprietà , alla notifica era presente anche Luca Stanzione, Segretario Generale della CGIL Milano, che ha affermato: "Il Leoncavallo è una risorsa democratica della città di Milano, che in questi anni ha conosciuto la speculazione edilizia.

Leoncavallo, rinviato ancora lo sfratto al 9 settembre: “Apriremo una raccolta fondi per la nuova sede” - Lo sgombero del Leoncavallo è stato rinviato ancora una volta, la nuova data è il 9 settembre. Intanto, le associazione sono in trattativa con il Comune di Milano per l'ottenimento di una nuova sede in via San Dionigi, in zona Porto di Mare, e hanno annunciato l'apertura di una raccolta fondi per finanziare i lavori.

"È un attacco a una risorsa di Milano". Anche la Cgil allo sgombero (rinviato) del Leoncavallo - Il centro sociale Leoncavallo non verrà sgomberato nemmeno oggi. Come da prassi, l'ufficiale giudiziario questa mattina si è presentato ai cancelli del complesso di via Watteau a Milano per notificare il decreto di sgombero.

