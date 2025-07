Salvataggio in mare ad Ardea | ferito da vetri in barca soccorso con mare mosso e forte vento

Momenti di paura per un uomo rimasto ferito da rottami di vetro a bordo di una barca a largo di Ardea. Ha lanciato un SOS, i soccorritori lo hanno recuperato con mare mosso e forte vento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mare - ardea - ferito - barca

Ferito in mare al largo di Ardea, il salvataggio della Guardia Costiera - Ardea, 15 luglio 2025 – Alle ore 18.52 di ieri perveniva richiesta di “MAYDAY” da parte di un ferito a bordo di una barca da diporto di circa 7,5 metri al largo di Ardea nei pressi della zona di ancoraggio riservata a navi gasiere destinate ad operare alle vicine piattaforme off shore.

Salvataggio in mare ad Ardea: ferito da vetri in barca, soccorso con mare mosso e forte vento; Salvataggio estremo al largo di Ardea: ferito soccorso nonostante il maltempo; Ardea, ferito a bordo lancia l’sos: soccorso in mare in condizioni estreme.

Ferito in mare al largo di Ardea, il salvataggio della Guardia Costiera - 52 di ieri perveniva richiesta di “MAYDAY” da parte di un ferito a bordo di una barca da diporto di circa 7,5 metri al largo di Ardea nei pressi della zona di ancor ... Come scrive ilfaroonline.it

Barca a fuoco, otto turisti si buttano in mare per salvarsi - I turisti sono stati tratti in salvo, dopo che si erano tuffati in mare, da un’altra imbarcazione che si trovava nelle vicinanze, nessuno è rimasto ferito. Si legge su ilrestodelcarlino.it