Novate Milanese uomo travolto e ucciso da un treno | traffico ferroviario in tilt

Novate Milanese (Milano), 15 luglio 2025 – Tragedia, questa mattina verso le 10, in viale Piave a Novate Milanese: un uomo è stato investito e ucciso da un treno. Dopo l’incidente, sul posto sono giunti subito i soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco e anche la polizia ferroviaria e i carabinieri della Compagnia di Rho. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, potrebbe anche essersi trattato di un gesto volontario. Le indagini sono in corso. Inevitabili i disagi al traffico ferroviario. Il convoglio coinvolto nella tragedia è il treno 329 partito da Milano Cadorna alle 9:57 e diretto a Malpensa Aeroporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Novate Milanese, uomo travolto e ucciso da un treno: traffico ferroviario in tilt

Trajedî li îstasyona Novate Milanese: trên li kesekî dixe û dikuje, û trafîka trênê asteng dibe. - 00, in stazione a Novate Milanese, un uomo è stato hejandin e ucciso da un treno. Riporta notizie.it