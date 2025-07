Calciomercato Napoli i tifosi sognano con i ' colpi' degli azzurri | Che acquisto De Bruyne! | VIDEO

Grande entusiasmo all'esterno del training center di Castel Volturno per il secondo giorno di raduno del Napoli. Tanti tifosi ad attendere il secondo gruppo di azzurri. E già si sogna in vista della lunga stagione dopo l'arrivo di De Bruyne e in vista di nuovi colpi di mercato. (Video di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - tifosi - colpi - azzurri

Il Napoli e lo scudetto “a tavolino”: filtra uno scenario che fa impazzire i tifosi - Qualcuno ha già iniziato il conto alla rovescia. Il finale potrebbe non essere quello che tutti si aspettavano.

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi - Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma.

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian) - Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo e negoziale (Guardian) “Anche per gli standard del Napoli, l’interazione tra i tifosi e Conte è imbarazzante.

Lang e Beukema: il Napoli prepara i nuovi arrivi per Dimaro Dopo De Bruyne e Marianucci, i prossimi colpi azzurri sono ormai in arrivo: Noa Lang, affare definito da tempo Sam Beukema, si limano gli ultimi dettagli Il club sta organizzando le visite me Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, due colpi per il ritiro di Dimaro: Lang e Lucca; Napoli, è ufficiale: Kevin De Bruyne è azzurro. Colpo da re per il club di De Laurentiis; De Laurentiis: De Bruyne? Solo un tassello, faremo tanti altri colpi.

Beukema insultato, Bottura: "Ricordate cosa era Napoli per Lucio Dalla?". Zazzaroni approva - In un post sui social il giornalista e scrittore Luca Bottura ha spento le polemiche dei tifosi del Bologna per il passaggio di Beukema al Napoli. Secondo msn.com

Ritiro Napoli 2025: 900 posti e un campo in più, Dimaro è pronta per gli assi azzurri - Sono lontani i tempi in cui lo stadio di Carciato poteva ospitare solo qualche centinaio di tifosi, spesso esposti al meteo del Trentino, e senza nemmeno un impianto di illuminazione che potesse dar. Si legge su ilmattino.it