Street food concerti e auto storiche a Monza esplode Il FuoriGp | tutti gli appuntamenti in programma

Street food, concerti, sfilate di auto storiche e tanta adrenalina. In occasione del FuoriGp 2025, Monza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra motorsport, cultura e intrattenimento e con tante altre novità pensate per coinvolgere il pubblico. Come il Monza elegant motors, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Yoga, arti marziali e street food, un angolo d'Oriente nel parco di Monza: boom di presenze - Esercizi di arti marziali e di meditazione. Tappetini da yoga e il profumo intenso delle spezie orientali nell’aria.

Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza - Dal salame alla polenta, all'asparago rosa, primizia ineguagliabile, fino ai piatti della tradizione orientale serviti nello street food all'interno dei Boschetti Reali.

Estate a Monza: torna MusicAmonza 2025 con concerti, street food e il nuovo Royal Summer Stage Vai su Facebook

Notte Bianca 2025 a Ceriano Laghetto: concerti, spettacoli, eventi per bambini, street food e brioches per tutti - Sabato 5 luglio 2025 per le vie di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) si festeggia la Notte Bianca, una serata all'insegna del divertimento tra musica live e street food, eventi per bambini e bancarel ... Lo riporta mentelocale.it