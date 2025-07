Donna trovata morta sospetta overdose

Ieri notte una donna di 33 anni è stata trovata senza vita all'interno di un garage alle porte di Firenze. Accanto al corpo è stata trovata della sostanza che ha fatto ipotizzare l'overdose da stupefacenti. A far maggiore chiarezza sarĂ l'autopsia. A chiedere l'intervento dei sanitari e della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: trovata - donna - morta - sospetta

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta all?interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare alle porte di Roma.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Chamila, com’è morta la donna trovata nel laghetto: l’ultima passeggiata con De Maria (VIDEO) - Un tranquillo pomeriggio di pioggia si è trasformato in uno scenario di orrore. Al Parco Nord di Milano, il 35enne Emanuele De Maria e la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, passeggiavano tra gli alberi bagnati.

Aggressione verbale a un equipaggio del 118: “Avete lasciato mia madre a casa, poi è morta!” Asl Napoli 1 : aggressione n.29 del 2025 (37 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2025) Alle ore 14, come di consueto, l’ambulanza del 118 di Bagnoli Vai su Facebook

Donna trovata morta, sospetta overdose; Tragedia all’alba a Rosignano: donna trovata morta in strada, si sospetta una caduta dal terrazzo; Sospetta morte di una donna in ospedale: allertata la polizia.

Donna morta a Bellinzona, sospetti sul compagno a causa dei precedenti - L’appartamento era chiuso dall’esterno e la chiave trovata in una buca delle lettere. Secondo ticinonews.ch

Sara Sforzini trovata morta a Manziana vicino Roma: chi era la donna e perché si trovava in quella villetta - Non si sa perché fosse nella villetta: si indaga per morte accidentale ... Segnala virgilio.it