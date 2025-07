WWE | Roman Reigns promette vendetta dopo il ritorno a WWE Raw

Roman Reigns ha fatto il suo sorprendente ritorno durante l’episodio del 14 luglio di WWE Raw, apparendo negli istanti finali dello show. Reigns ha attaccato i membri della fazione di Seth Rollins prima di rimanere in piedi accanto a CM Punk e a suo cugino Jey Uso. Su Twitter, Reigns ha promesso di prendersi delle “rivincite” ( “receipts” ) nei confronti di chi lo ha tradito in precedenza. L’OTC ha aggiunto che è stato fantastico tornare presente nei programmi WWE: “Altre rivincite in arrivo. E’ bello essere di nuovo qui.” Tra coloro che hanno ingannato Reigns, Paul Heyman primeggia nella lista. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns promette vendetta dopo il ritorno a WWE Raw

