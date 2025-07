Malattie rare Gemmato | Al lavoro per gli Stati generali

"Stiamo mettendo mano a una giornata sulle malattie rare: vorremmo dare vita agli Stati generali delle malattie rare in Italia e poi declinare il tutto a livello europeo per scambiare le best practice a livello internazionale, ma soprattutto per mettere in connessione le reti europee e pensare ad un approccio multisistemico coordinato a .

Ultimi posti per il concerto a sostegno della ricerca sulle malattie rare del Mario Negri - Ranica. Sabato 10 maggio torna per il secondo anno consecutivo “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, l’appuntamento a scopo benefico che apre eccezionalmente al pubblico le porte della villa ottocentesca di Ranica (BG), sede del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri.

Malattie rare, Coccia (Nemo An): “Formazione e comunicazione per cure Sla su misura” - (Adnkronos) – L’integrazione ospedale-territorio è una questione complessa da organizzare, ma ci sono "2 aspetti cruciali su cui si può intervenire: la formazione e la comunicazione”.

Gli Stati generali sulle malattie rare di Bologna ti aspettano. Tante le tematiche al centro della giornata del 6 marzo in cui saranno presenti clinici, associazioni dei pazienti e istituzioni della sanità e della politica: perché l’unione fa la forza! Bologna, 6 marzo, Vai su Facebook

