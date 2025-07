Calciomercato Tottenham Gibbs-White | salta il trasferimento! Il Nottingham accusa gli Spurs di approccio illegale Giallo in Premier League ecco cosa è successo

Giallo nel calciomercato inglese: bloccato il trasferimento del Tottenham di Gibbs-White dal Nottingham Forest, che accusa gli Spurs Un’offerta perfetta che, invece di sbloccare l’affare, ha scatenato una guerra legale. Il calciomercato inglese è scosso da un vero e proprio “giallo” che vede protagonisti il Nottingham Forest, il Tottenham e il centrocampista della nazionale inglese . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Tottenham, Gibbs-White: salta il trasferimento! Il Nottingham accusa gli Spurs di “approccio illegale”. Giallo in Premier League, ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: calciomercato - tottenham - gibbs - white

Calciomercato Juve, irrompe il Tottenham! Gli Spurs piombano sul bianconero: può cambiare tutto in vista della prossima stagione. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, irrompe il Tottenham! L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli e i possibili scenari.

Calciomercato Genoa, il Tottenham piomba su De Winter: può superare la concorrenza, offerta super! - Le ultime sul futuro di Koni De Winter, difensore belga del Genoa, al centro dell’interesse di calciomercato del Tottenham L’edizione odierna de La Repubblica (edizione Genova) riporta dell’interesse di calciomercato del Tottenham nei confronti di Koni De Winter del Genoa.

Clamoroso, niente visite mediche per Gibbs White: il Nottingham Forrest valuta azioni legali contro il Tottenham reo di aver approcciato in modo illegale al giocatore. #Calciomercato #11luglio Vai su X

Calciomercato : Il Tottenham ha presentato il nuovo acquisto Kudus dal West Ham, ghanese che è diventato famoso nell' Ajax. Per il Tottenham che ha vinto la Europa League, ma in Premier League è stato disastroso, c'è voglia di essere protagonisti anche i Vai su Facebook

Tottenham, sgarbo al Manchester City: fatta per Gibbs-White; Esclusiva - Il Tottenham resta fiducioso di completare il trasferimento di Morgan Gibbs-White; Il Tottenham paga la clausola per Gibbs-White, ma il Nottingham denuncia irregolaritĂ e blocca tutto.

Morgan Gibbs-White nel mirino del Tottenham | Calciomercato - Il Tottenham ha intenzione di regalare al nuovo allenatore, ... Da calciomercato.com

Everton, rifiutata offerta per Gibbs-White | Calciomercato - Secondo quanto riportato da The Sun, il Wolverhampton avrebbe rifiutato un`offerta di 20 milioni di sterline dall`Everton per Gibbs- calciomercato.com scrive