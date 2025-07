Confagricoltura | no ai tagli UE al bilancio agricolo

Domani a Bruxelles Confagricoltura protesta contro la proposta UE di accorpamento PAC: servono piĂą risorse per il futuro dell’agricoltura europea. ROMA – La proposta di accorpamento della PAC al Fondo Unico europeo diventa effettiva, stando alla bozza del National Plan Regulation della Commissione Ue che sarĂ presentato domani. Una proposta che Confagricoltura ha sempre rifiutato e che oggi la Giunta confederale, riunita a Bruxelles, commenta con forte preoccupazione. “La riassegnazione dei finanziamenti europei in un Fondo Unico – afferma la Giunta di Confagricoltura – comporterebbe l’eliminazione degli storici strumenti di finanziamento della PAC, ovvero il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, minacciando la competitivitĂ del settore e la stabilitĂ delle zone rurali europee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

