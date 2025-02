Movieplayer.it - Sanremo 2025: chi è Amara, la compagna di Simone Cristicchi che si esibisce stasera con lui

Leggi su Movieplayer.it

Erika Mineo, in arte, duetteràcon, in gara a: l'attualedel cantautore è un ex volto di Amici. In questo, con la sua Quando sarai piccola,sta facendo molto discutere, tra estimatori e detrattori. Durante la serata dei duetti, il cantante salirà sul palco con, che non è solo la suama anche un ex volto di Amici di Maria De Filippi. Erika Mineo. Dal palco di Amici a: chi è ladiC'è da dire che il cantante è molto riservato sulla sua vita privata, e rispecchia l'immagine che vuole mostrare sul palcoscenico. Nonostante ciò, possiamo ricostruire la storia "coniugale" di. Dal 2010 è .