Sanremo 2025, Clara icona di stile con un clamoroso abito a clessidra. Vestito e make up chic: "Una regina"

, 14 febbraio– Dopo l’effetto wow della prima serata, con undella maison Roberto Cavalli che ha lasciato tutti senza fiato, le aspettative erano alte. MaSoccini non ha deluso, sfoggiando per la terza serata del festival unche la incoronadidi questa edizione di. Perchéè innanzitutto musica, certo. Ma non solo. Dal palco dell’Ariston sono passati outfit che hanno fatto tendenza, entrando a far parte degli annali sanremesi., la 25enne di Travedona Monate, in queste serate sta dimostrando di avere due qualità innate: gusto e naturalezza, indossando abiti impegnativi con leggerezza (nell’accezione più positiva del termine). L’Ieri la cantante e attrice (ricordiamo il suo ruolo in “Mare Fuori”, dove ha interpretato Crazy J) ha indossato unchampagne acon una scollatura profonda, fianchi in evidenza e fili di strass.