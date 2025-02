Ilgiorno.it - Pedemontana, dentro il cantiere. Sindaci in campo oltre i partiti: "Una ferita, colpo da attutire"

"Che non sia un’altra Salerno-Reggio Calabria. Faremo di tutto perchénon ne ricalchi la storia". Il maxidella tratta C è partito in sordina da tre settimane. "Ci hanno detto che erano arrivate le ruspe quando erano già al lavoro", dicono Maurizio Bono, sindaco FdI di Arcore, e Francesco Cereda, primo cittadino dem di Vimercate. Colori diversi, ma uniti nella battaglia in difesa di questo lembo di Brianza. Con loro siamo andati alla scoperta dell’infrastruttura che "cambierà faccia al territorio". "Siamo stati eletti quando era già tutto deciso – raccontano -. Non possiamo fare altro che provare a ridurre l’impatto e assicurarci che vengano rispettate le regole - spiegano -. Fino all’ultimo abbiamo sperato che non si partisse. Abbiamo capito che era tutto vero solo davanti alle macchine.