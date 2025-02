Napolipiu.com - Lazio-Napoli, parla Ubaldo Righetti: “Conte e Baroni? Due caratteri diversi, ma entrambi vincenti”

Leggi su Napolipiu.com

: “? Due, ma”">Alla vigilia della sfida tra, l’ex difensore, oggi opinionista Rai, ha raccontato a Tuttosport il suo passato al fianco di Antonioe Marco, quando nel Lecce 1988-89 condividevano spogliatoio e campo. Due profili, ma con tratti comuni che li hanno portati a diventare allenatori di successo., leader silenzioso“Marco era un giocatore straordinario, sempre in pieno controllo della situazione, dentro e fuori dal campo. È un allenatore che riesce a trasmettere le sue idee in modo chiaro, e lo ha dimostrato anche l’anno scorso a Verona, quando ha completamente trasformato la squadra dopo il mercato di gennaio. Non si è mai lasciato condizionare dallo scetticismo che lo ha accolto alla, ha avuto le idee chiare fin dall’inizio e oggi i risultati gli danno ragione.