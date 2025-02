Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp 6-1 3-6 4-1, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break in avvio di terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game. Servizio e dritto. Alè Lorenzo!AD-40 ACE! ACE!40-40 Pesante il dritto incrociato di Van de. Parità.40-30 Servizio e morbido tocco in avanzamento a segno per il torinese.30-30 Peccato. Lorenzo spinge con il dritto ma manda out la volèe di rovescio.30-15 Prima esterna vincente del.15-15 Di un soffio in corridoio la risposta di dritto di Van de.0-15 Il nastro rende vincente la risposta dell’olandese.1-3 Game Van de. In corridoio la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-0 Ottimo recupero con il tocco in corsa in avanzamento del neerlandese.30-0 Servizio, dritto e stop volley a segno per l’olandese.15-0 Scappa via la risposta di dritto del.3-0 Game