Romatoday.it - Lavoratori in nero e pulizia precaria. La movida di piazza Bologna è da incubo

Violazioni - ritenute gravi - sulla sicurezza relativa ai luoghi di lavoro. E anche la presenza diin. Per questo motivo l'amministratore unico di un pub è stato sanzionato con una multa di oltre 12mila euro e denunciato per inosservanze che riguardavano la formazione per la.