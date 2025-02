Serieanews.com - Decise un Mondiale, ora scrive un post inquietante. “Prendiamo esempio da Chiellini”

Un suo goluna finale, adesso in unsocial apre un baratro sulla depressione. E dice: “Dovremmo ispirarci aun, oraun. E dice di ispirarsi a(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento, nella carriera di ogni calciatore, in cui il tempo si ferma. Per Mario Götze quel momento ha un nome preciso: il 113° minuto della finaledel 2014. Un attimo eterno, che lo ha trasformato in una leggenda con quel gol che ha consegnato la coppa alla Germania.Da allora, però, la vita del “ragazzo d’oro” non è stata solo riflettori e applausi. Anzi. Oggi, a distanza di anni, Götze si racconta senza filtri in unsu LinkedIn, e lo fa con parole che fanno riflettere, accennando alla depressione e al vuoto che molti calciatori vivono dopo il ritiro.