Metropolitanmagazine.it - Sono Prada, Versace e Gucci i brand di cui si parla meglio sul web: lo studio sulla reputazione del lusso

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È uscita la quinta edizione del reportdelrealizzato da Comin & Partners in partnership con Il Foglio della Moda. Per il 2024 i tre top, con la maggiore approvazione sul web,. Inoltre, sempre secondo il report, lo scorso anno ha contribuito anche la presenza di star alle sfilate, come gli artisti sudcoreani che hanno community da milioni di followers.Reportdel: i trepreferitiLoè basatometodologia del “web e social listening”. I dati del report si basano sull’analisi oltre 268mila menzioni, prodotte da 98mila utenti. I risultati ci dicono che iche crescono di più, che è passato dal sesto al primo posto; sul secondo gradino del podio,