Liberoquotidiano.it - Mario Giuliacci, meteo-mistero: ecco le temperature fino a metà febbraio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il weekend che volge al termine è segnato da neve e pioggia in diverse zone del Paese, ma le, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, restano generalmente miti e sopra la media stagionale. A questo punto sorge spontanea una domanda: arriverà mai il vero gelo, quello che fa battere i denti, oppure l'inverno scivolerà via senza episodi di freddo intenso e nevicate a bassa quota? Una risposta arriva del sito del colonnello, su cui vengono elaborati i dati forniti dai principali modellirologici. Clicca qui per accedere al sito del colonnelloE in virtù dei dati, per il momento appare improbabile che prima delladel mese si verifichino eventi di rilievo. Anche nei prossimi giorni, lerimarranno nella norma o leggermente superiori, con il freddo che si farà sentire solo in modo moderato e con nevicate relegate alle aree montuose.