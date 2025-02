Lidentita.it - Il menù della settimana: Risi e Bisi, pollo al Marsala e finocchi gratinati

Leggi su Lidentita.it

Ilal. Ingrendienti e procedimento per un pranzo al completo.– Ingredienti per 4 persone Procedimento – Prepara il brodo. In una casseruola, soffriggi cipolla e pancetta con burro e olio. Aggiungi i piselli, cuoci 5 minuti e unisci il . IlalL'Identità.