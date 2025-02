Oasport.it - Equitazione: lo svizzero Martin Fuchs si impone nella FEI Jumping World Cup di Bordeaux

, dove si è conclusa da pochi minuti la 13esima tappa della FEICup 2024-2025 (Western European League), risuona l’inno.Il merito è di: il cavaliere elvetico infatti si è imposto sul percorso a ostacoli francese al jump off, con doppio percorso netto, col crono decisivo di 37.45 in sella al suo cavallo Conner Jei. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza, si sono rispettivamente sistemati il belga Pieter Devos, con il tempo di 39.54 montando Casual DV Z, e l’olandese Willem Greve, sul terzo gradino del podio in 39.74 in sella a Grandorado TN N.O.P.Non vi erano italiani in gara, in un concorso che ha visto complessivamente in concorso ben 39 binomi sul tracciato della città transalpina.classifica generale della FEICup 2024-2025 (Western European League), a comandare è sempre il francese Kevin Staut: primo con 70 punti; mentre Piergiorgio Bucci è momentaneamente 23esimo a quota 29.